В России запустили виртуальный кинозал для совместного просмотра фильмов с друзьями

Чтобы воспользоваться сервисом, нужно выбрать фильм в Okko, создать виртуальный кинозал и пригласить в него друзей и близких. Пользователи при этом могут общаться на камеру, обмениваться комментариями в чате и отправлять анимированные эмоции.

Совместные просмотры доступны для всех зарегистрированных пользователей Okko в браузере Chrome. Требуется лишь установить расширение и следовать инструкциям на party.okko.tv.

Okko — это российский мультимедийный сервис. Его пользователи могут купить и скачать понравившийся фильм в высоком качестве (UHD/4K, HDR), арендовать контент на 48 часов или купить подписку и смотреть его через приложения или сайт.