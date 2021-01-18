Наука и технологии
Сегодня 14:39
В России запустили выдачу покупок с AliExpress через несколько часов после заказа
Самовывоз будет доступен в некоторых магазинах
AliExpress Россия запустила услугу самовывоза из магазинов. Это позволит забрать покупки через несколько часов после заказа.
Эта услуга работает только с товарами российских продавцов AliExpress. Покупатель может проверить статус заказа и получить покупку в удобном для него магазине через несколько часов после заказа.
Доставка в магазин и выдача заказа бесплатны для покупателя. Он также сможет проверить товар сразу в магазине. Точки самовывоза запустили в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и других крупных городах.
Российские продавцы AliExpress должны будут сами загрузить список своих магазинов. Их нанесут на карту на сайте. Также продавцы укажут регионы доставки для самовывоза и время, за которое товар привезут в магазин.