В России запустили выдачу покупок с AliExpress через несколько часов после заказа

Эта услуга работает только с товарами российских продавцов AliExpress. Покупатель может проверить статус заказа и получить покупку в удобном для него магазине через несколько часов после заказа.

Доставка в магазин и выдача заказа бесплатны для покупателя. Он также сможет проверить товар сразу в магазине. Точки самовывоза запустили в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и других крупных городах.

Российские продавцы AliExpress должны будут сами загрузить список своих магазинов. Их нанесут на карту на сайте. Также продавцы укажут регионы доставки для самовывоза и время, за которое товар привезут в магазин.