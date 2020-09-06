В России запустят каршеринг воздушных беспилотников

О проекте пишет издание «Известия». Цель проекта — позволить каждому россиянину воспользоваться услугами беспилотника, ведь приобретать личный дрон может быть дорогой затеей.

Для проекта создадут сеть логистических центров. Каждый центр будет состоять из взлётно-посадочной площадки и здания с офисами и локальным дата-центром. Для сети разработают мобильное приложение. В нём можно будет заказать услуги беспилотника, отслеживать его местонахождение, получить уведомление о том, что он выполнил задачу.

В Сургуте уже реализуется пилотный проект. Для сети создают стандартный беспилотник, способный поднимать до 10 килограммов груза. Стоимость услуги должна быть невысокой. Если сеть полностью развернут через 5-6 лет, то цена доставки груза беспилотником может достигать 50 копеек за килограмм-километр.