В России запустят компьютерного помощника врача

Об этом журналистам рассказал представитель банка.

«Мы видим большой потенциал в создании умных инструментов для врача, его помощника, который позволяет специалисту быстрее и лучше диагностировать заболевание и предлагать необходимое лечение. Мы уже обсуждаем с несколькими субъектами России старт этой работы на уровне администрации региона», — объяснил он.

Для обучения такого «помощника» разработчикам понадобится набор размеченных опытными врачам данных. По словам представителя Сбербанка, уже готов программный код для работы с изображениями и данными. В целом, банк сейчас находится на стадии научных исследований. Сообщается, что готовое решение появится в следующем году.