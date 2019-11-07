Наука и технологии
Сегодня 10:47
В России запустят компьютерного помощника врача
На основе искусственного интеллекта
Сбербанк намеревается создать «помощника врача» на основе искусственного интеллекта. Он сможет быстро и точно диагностировать заболевания.
Об этом журналистам рассказал представитель банка.
«Мы видим большой потенциал в создании умных инструментов для врача, его помощника, который позволяет специалисту быстрее и лучше диагностировать заболевание и предлагать необходимое лечение. Мы уже обсуждаем с несколькими субъектами России старт этой работы на уровне администрации региона», — объяснил он.
Для обучения такого «помощника» разработчикам понадобится набор размеченных опытными врачам данных. По словам представителя Сбербанка, уже готов программный код для работы с изображениями и данными. В целом, банк сейчас находится на стадии научных исследований. Сообщается, что готовое решение появится в следующем году.