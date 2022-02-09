В России запустят круиз в Артику на самом мощном неатомном ледоколе в мире

Работы по дообуродованию должна закончится уже к 1 апреля 2022 года, на все это потратили около 4,2 млн рублей, по крайней мере такова сумма контракта модернизации.

Сообщается, что на ледоколе во время арктических круизов смогут путешествовать до 93 пассажиров.

“Предполагается задействовать ледокол для проведения арктических круизов и перевозки пассажиров в свободный от уставной деятельности период”, — отмечает пресс-служба.

Если говорить о характеристиках ледокола, то “Виктор Черномырдин” способен развивать скорость до около 33 км/ч на чистой воде, а льды, толщиной до двух метров, на скорости чуть меньше 3 км/ч.