В России запустят куплю и продажу автомобилей на сайте госуслуг

Сервис заработает 1 мая. Минцифры планирует таким образом упростить процедуру заключения договоров купли-продажи автомобилей между гражданами.

Кроме того, на Госуслугах можно будет оформлять услуги по выездному обслуживанию и договоры лизинга. Также заёмщики смогут направить через сайт требования об изменении условий кредитного договора, а кредиторы — направить уведомление об изменении условий кредитного договора.

Специалисты пояснили, что нововведение существенно сократит время на оформление договоров с транспортными средствами, исключит риск ошибок при составлении и повысит безопасность сделок.

Недавно Михаил Мишустин заявил, что на Госуслугах появится сервис для составления претензий онлайн-магазинам.