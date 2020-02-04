В России запустят отдельное онлайн-издание о жизни блогеров

Сейчас компания ищет сотрудников для нового портала. Предполагается, что это будет издание «о люксе и влиянии в интернете». В нём будут рассказывать о блогерах, киноиндустрии, моде, культуре, искусстве, психологии, технологиях и науке. Запуск проекта намечен на март.

В «Газпром-медиа» рассчитывают, что ресурс будут читать пользователи 18-35 лет, «которые следят за жизнью блогеров и проводят много времени в социальных сетях». Кроме того, в издании намерены публиковать собственный рейтинг блогеров.

Источники «Коммерсанта» предположили, что в такое издание может быть вложено «не меньше 10 млн рублей». Зато прямых конкурентов у SRSLY нет. Однако, как считают, медиаменеджеры, сейчас в стране не лучшее время, чтобы открывать новые издания. Зарабатывать новый ресурс собирается на нативной рекламе.