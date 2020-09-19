В России запустят первый трамвай без водителя

Тесты будет проводить дептранс совместно с компанией Яндекс. Как говорит глава департамента Максим Ликсутов, беспилотный трамвай в будущем могут запустить на регулярной основе.

В дептрансе не уточнили, когда именно начнутся тесты беспилотного трамвая, а также где их будут проводить.

Сам Ликсутов уверен, что за беспилотным транспортом — будущее. Иакими трамваями и автобусами можно пользоваться почти круглые сутки семь дней в неделю. Кроме того, они не будут нарушать заданное расписание и маршруты.

Сегодня Ликсутов также рассказал, что весной 2021 года в московском метро установят первые турникеты с технологией Face Pay. С помощью неё москвичи смогут проходить в подземку, не прикладывая карту «Тройка» к турникету.