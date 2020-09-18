Наука и технологии
Сегодня 20:46
В России запустят приложение для сдачи своего автомобиля в аренду
«Народный каршеринг»
Глава транспортного комплекса Москвы Максим Ликсутов рассказал, что власти готовят к запуску приложение «Народный каршеринг», которое позволит москвичам сдать свой автомобиль в аренду.
Речь идёт о краткосрочной аренде, как это устроено у «Делимобиль», например. Благодаря «Народному каршерингу» москвичи смогут предоставить свой автомобиль другим людям за деньги. Ликсутов отметил, что новое приложение поможет владельцам машин заработать, а городу — разгрузить дороги. Глава транспортного комплекса Москвы также привёл статистику о том, что более 90% времени личный автомобиль не используется.
Ликсутов рассказал, что в приложении будут отслеживаться опыт вождения пользователей и стаж управления автомобилем. Владелец авто сам сможет решить, кому разрешить брать в аренду машину.