В России запустят приложение для сдачи своего автомобиля в аренду

Речь идёт о краткосрочной аренде, как это устроено у «Делимобиль», например. Благодаря «Народному каршерингу» москвичи смогут предоставить свой автомобиль другим людям за деньги. Ликсутов отметил, что новое приложение поможет владельцам машин заработать, а городу — разгрузить дороги. Глава транспортного комплекса Москвы также привёл статистику о том, что более 90% времени личный автомобиль не используется.

Ликсутов рассказал, что в приложении будут отслеживаться опыт вождения пользователей и стаж управления автомобилем. Владелец авто сам сможет решить, кому разрешить брать в аренду машину.