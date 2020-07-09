В России запустят производство новых пистолетных патронов

Данный институт входит в Ростех. Его представители рассказали изданию «РИА Новости», что в ЦНИИТОЧМАШ уже идёт подготовка серийного производства девятимиллиметрового патрона с пулей повышенной пробиваемости (индекс 7Н42) и девятимиллиметрового патрона с уменьшенной скоростью пули (индекс 7У4).

Об образца предназначены для девятимиллиметрового самозарядного пистолета СП, известного как «Удав».

Первый патрон способен пробивать бронежилет второго класса защиты на большей дальности, чем аналоги. Боеприпас называют одним из самых мощных представителей калибра девять миллиметров в мире.

Второй патрон имеет пулю с режущей кромкой на переднем торце сердечника, образованной двумя плоскими гранями. Кроме того, у пули увеличена масса. Боеприпас тоже может пробить бронежилет второго класса защиты, но благодаря сниженной скорости полёта позволяет сделать выстрел тише и обеспечить беспламенность.

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