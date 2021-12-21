В России запустят сервис для удобной рассрочки на любой товар

По словам Царева, когда запустится этот сервис, у Сбера будет представлена вся линейка розничных продуктов. Эта линейка будет обновляться.

Подобный сервис уже есть у Тинькофф банка. Он называется «Долями». Позволяет оплачивать покупки в интернет-магазинах по частям, а продавцы при этом получают полную стоимость покупки на счёт.

В Сбере пояснили, что новый сервис будет отличаться от другого для рассрочек — «Покупай со Сбером». Но банк планирует предлагать клиентам оба сервиса рассрочки, будет изучать, в каких точках продаж и у какого сегмента населения каждый из них пользуется популярностью.