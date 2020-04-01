В России запустят систему для слежения за носителями коронавируса через смартфоны

Отслеживать намерены граждан, которые контактировали с теми, у кого был подтверждён коронавирус, и потому могут быть переносчиками. Работы системы описана в письме министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максута Шадаева для руководителей регионов.

Система будет анализировать данные о местоположении смартфонов, которые принадлежат заражённым россиянам и тем, кто взаимодействовал с ними. Сообщается, что такие сведения должны предоставлять операторы сотовой связи. Все, кто контактировал с заболевшими, получат сообщения о необходимости самоизоляции.

Как пишет издание «Ведомости», в систему будут вноситься номера мобильных телефонов заражённых и дата их госпитализации. Имена и адреса людей обещают не вносить.