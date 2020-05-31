В России зарегистрировали первый препарат от коронавирусной инфекции

О получении регистрационного удостоверения заявили Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и группа компаний «ХимРар». «Авифавир» они называют первым зарегистрированным в России препаратом прямого противовирусного действия, который показал эффективность в клинических испытаниях против коронавирусной инфекции COVID-19. Сообщается, что «Авифавир» нарушает механизмы размножения коронавируса. Этот препарат с 2014 года использовали в Японии для борьбы с тяжёлыми формами гриппа.

Стоит отметить, что сейчас продолжается финальный этап клинического исследования «Авифавира» с участием 330 человек.

Для «Интерфакс» в РФПИ пояснили, что «Авифавир» запрещён для приёма беременным женщинам и тем, кто только собирается забеременеть. Кроме того, препарат не будет продаваться в аптеках. Его будут применять только в госпиталях под наблюдением врача.