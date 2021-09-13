В России зарплаты IT-специалистов выросли на 20% за три месяца

Так, зарплаты технических директоров увеличились на 30% относительно июня 2021 года — до 238 тысяч рублей. Go-разработчики стали получать на 18% — 195 тысяч рублей, а продакт-менеджеры — на 10% (171 тысяча рублей).

В среднем же оплата труда IT-специалистов выросла на 20% за три месяца.

Также аналитики выяснили, что самыми высокооплачиваемыми стали программист 1C (250 тысяч рублей), Middle+ разработчик РНР (до 230 тысяч), Senior Backend Developer в Санкт-Петербурге (до 220 тысяч) и Lead/Senior Frontend разработчик в «СберАвто» (от 200 тысяч).