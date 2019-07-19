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В России заставляют удалять статьи о коррупции из-за «негативного воздействия на нравственность»

Пострадал «Сноб»
Российский суд признал запрещённым материал о взятках, опубликованный на сайте издания «Сноб». По мнению суда, информация в тексте «нарушает права и законные интересы граждан» и негативно воздействует на их нравственность.

Такое объяснение даётся в постановлении Кировского районного суда Томска. Материал, который привлёк внимание органов, называется «Как правильно брать и давать. Тест-инструкция для начинающего чиновника». Текст был опубликован ещё в ноябре 2017 года. Информационным поводом для него стала новость о потере российским бюджетом 19 миллиардов рублей из-за коррупции.

Суд вынес решение 24 июня, но издание «Сноб» рассказало об этом только сегодня. Материал требуется удалить с сайта. Однако на момент публикации заметки он ещё доступен для просмотра.

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