В России завели первое уголовное дело за публикацию фейка о коронавирусе в соцсети

ТАСС сообщает, что уголовное дело по статье 207.1 УК РФ («Публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан») возбудили в Санкт-Петербурге. Причиной стала публикация во «ВКонтакте», в которой говорилось о распространении коронавирусной инфекции в одной из поликлиник в Курортном районе города.

Эту информацию назвали заведомо ложной. Автором же поста, как пишет СМИ, является один из членов территориальной избирательной комиссии.

Напомним, соответствующие поправки в Уголовный кодекс президент утвердил 1 апреля. Лишением свободы карается «публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан, и о принимаемых мерах по обеспечению безопасности населения и территорий, приёмах и способах защиты от этих обстоятельств».