В России завершаются испытания модернизированного танка Т-90М

Об этом пишет «Военное обозрение». После завершения испытаний танки начнут поступать в войска. Улучшенный Т-90М получил двигатель, мощность которого превосходит показатели предыдущей версии танка линейки Т-90. Кроме того, модернизированный танк оснащается башней, имеющей принципиальные отличия от серийной версии. Есть у новинки и многоканальный прицел, который позволяет работать в любое время дня и ночи.

Немаловажно то, что Т-90М стал сетецентрическим, то есть на танке реализован принцип обмена данными в режиме реального времени с другими боевыми машинами на поле боя. Это позволяет быстрее принимать решения и повысить эффективность боя.