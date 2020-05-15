В России завершились испытания универсальной бронированной инженерной машины

О завершении испытаний заявили в Министерстве обороны России. УБИМ разработали в «Уралвагонзаводе». Машина создаётся на базе танка Т-90, и полная её масса равна 55 тоннам. УБИМ оборудована двигателем мощностью 1,1 тысячи лошадиных сил. Машина может передвигаться со скоростью до 60 километров в час, а запаса хода хватает почти на 500 километров.

Кроме того, УБИМ располагает дистанционно управляемым боевым модулем с пулемётом калибра 12,7 миллиметра. Боезапас насчитывает 1200 патронов. Машина также может эвакуировать другие. На неё можно установить гидравлический молот для разрушения бетонных конструкций или стрелу с универсальным экскаваторным ковшом.