В России заявили о необходимости создания «цифрового спецназа»

Мишустин говорил о том, что Россия должна за короткое время получить конкретные результаты в цифровой трансформации. Этой задачей будет заниматься «цифровой спецназ» правительства.

Требования к сотрудникам «спецназа» будут особыми. Дело в том, что эти люди займутся внедрением новых методов и форм работы на федеральном уровне. Им придётся «на деле доказывать преимущества цифровых технологий своим руководителям и коллегам, а главное — гражданам нашей страны».

Пока известно, что сотрудники будущего «цифрового спецназа» должны будут обладать лидерскими качествами, умением работать в команде, профессиональными знаниями и управленческими навыками.