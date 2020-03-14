Наука и технологии
Сегодня 18:18
В России заявили о необходимости создать новый космический корабль
Так считает Рогозин
В России заявили о необходимости создать новый космический корабль. Так считает, по крайней мере, глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
Заявление он сделал во время поздравления отряда космонавтов и Центра подготовки космонавтов с 60-летием. По мнению Рогозина, России необходимо немедленно приступить к разработке нового пилотируемого космического корабля.
Новый аппарат должен будет работать на низких орбитах и для эксплуатации орбитальных станций.
«Надо двигаться вперёд, мы не должны стоять на месте», — отметил Рогозин.
Из его слов не до конца ясно, какой корабль нужно разрабатывать — абсолютно новый или «Орёл», который ранее также носил название «Федерация». Этот корабль в первую очередь будет предназначен для полётов к Луне, полёты к орбитальным станциям будут совершаться во время тестирования.