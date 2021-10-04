В России заявили о создании прибора, подавляющего коронавирус электромагнитным излучением

Замминистра сообщил, что прибор назвали «Тор». По его словам, устройство не имеет аналогов в мире. Также Шпак заявил, что излучение прибора безвредно для человека: оно в пять раз менее мощное, чем излучение от смартфонов. Замминистра утверждает, что устройство «в течение 15 минут работы обеспечивает человеку в течение суток защиту от заражения коронавирусной инфекцией».

Прибор получил регистрационное удостоверение в Росздравнадзоре 12 дней назад. Его принцип действия описан так: создаётся волновой антидот к спектру, который излучает РНК коронавируса SARS-CoV-2. Заявляется, что прибор проверили в медицинских учреждениях. Он якобы увеличил выписки пациентов с COVID-19 из больниц.