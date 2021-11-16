В России заявили о возможности создать полноценного робота-убийцу

Наука и технологии
Сегодня в 13:36
1 мин.
В России заявили о возможности создать полноценного робота-убийцуНо есть сложности
Гендиректор компании «Кронштадт», которая занимается разработкой беспилотных летательных аппаратов, Сергей Богатиков объяснил, можно ли создать сейчас полноценного робота-убийцу.
По его словам, для России эта задача технически не является проблемой. Системы вооружения, способные действовать полностью автоматически, существуют в Вооружённых силах ещё со времён СССР. Богатиков уточнил, что главная сложность здесь — научить робота точно применять оружие именно по противнику.
Таким образом, Россия хоть и может создать ударный дрон, способный совершенно автономно действовать во всех аспектах на поле боя, такой аппарат может ошибаться. Также «существует морально-правовой аспект уничтожения роботом живого существа». Богатиков добавил, что сначала нужно прийти к тому, чтобы на поле боя сталкивались роботы, но не человек.
Источник: РИА Новости