В России заявили о возможности создать полноценного робота-убийцу

По его словам, для России эта задача технически не является проблемой. Системы вооружения, способные действовать полностью автоматически, существуют в Вооружённых силах ещё со времён СССР. Богатиков уточнил, что главная сложность здесь — научить робота точно применять оружие именно по противнику.

Таким образом, Россия хоть и может создать ударный дрон, способный совершенно автономно действовать во всех аспектах на поле боя, такой аппарат может ошибаться. Также «существует морально-правовой аспект уничтожения роботом живого существа». Богатиков добавил, что сначала нужно прийти к тому, чтобы на поле боя сталкивались роботы, но не человек.