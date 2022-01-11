В России заявили о возникновении опасного класса кибер-элиты

По мнению авторов, к кибер-элите можно отнести близких к цифровым решениям чиновников, программистов, интернет-провайдеров, мобильных операторов, операторов уличных камер и прочих операторов персональных данных. Эти люди могут получить «параллельную» власть, если цифровая отрасль не будет регулироваться.

Авторы доклада заявили, что большинство менеджеров и специалистов, получающих эту новую власть, не несут серьёзной ответственности за утечку информации, в среднем имеют невысокие оклады, а потому уязвимы к подкупу. Поэтому предлагается закрепить в законодательстве российскую модель цифровизации, защищающую права граждан и национальный суверенитет. По мнению авторов, следует усилить ответственность за несанкционированный сбор и противоправное использование персональных данных, кражу, организацию их утечек, продажу и покупку.