В России заявили об угрозе для МКС из-за санкций и Украины

Наука и технологии
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В России заявили об угрозе для МКС из-за санкций и УкраиныНекоторые детали уже невозможно изготовить
Сотрудники ракетно-космической корпорации «Энергия» опубликовали статью, в которой рассказали, какие есть угрозы для работоспособности российского сегмента Международной космической станции (МКС).
Авторы статьи отметили, что большие риски несут западные санкции на поставку в Россию комплектующих для космической техники, а также производство некоторых компонентов на территории Украины. Такие комплектующие необходимо менять своевременно. Однако сейчас их не производят.
Некоторые приборы и блоки изготавливались на предприятиях, которые либо прекратили своё существование, либо попали под юрисдикцию других государств (Украина), либо под санкции. Из-за этого возник дефицит запчастей. Теперь сложнее ремонтировать оборудование в космосе, а кроме того увеличились затраты и продолжительность проведения работ по изготовлению запчастей.