В России заявили об угрозе для МКС из-за санкций и Украины

Авторы статьи отметили, что большие риски несут западные санкции на поставку в Россию комплектующих для космической техники, а также производство некоторых компонентов на территории Украины. Такие комплектующие необходимо менять своевременно. Однако сейчас их не производят.

Некоторые приборы и блоки изготавливались на предприятиях, которые либо прекратили своё существование, либо попали под юрисдикцию других государств (Украина), либо под санкции. Из-за этого возник дефицит запчастей. Теперь сложнее ремонтировать оборудование в космосе, а кроме того увеличились затраты и продолжительность проведения работ по изготовлению запчастей.