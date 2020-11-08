В российский электронный паспорт включат отпечатки пальцев и сканы лица

О паспорте Трачук беседовал с журналистами «Российской газеты». По словам главы Гознака, электронный паспорт должен представлять собой ID-карточку с чипом. На нём будут храниться основные данные по человеку, в том числе биометрические, а также электронная подпись.

У этой карты может быть цифровой двойник в виде мобильного приложения. В нём человек сможет выполнять широкий спектр действий. Но какие именно, пока неясно.

Как пишет «Российская газета», прототип электронного паспорта был представлен ещё в прошлом году, но пандемия отодвинула планы. Важно, что никаких технических препятствий для запуска паспорта нет.