В российских аэропортах начали устанавливать лазерные «алкорамки»

Это было сделано для контроля состояния сотрудников аэропорта. Теперь при проходе они должны будут сделать выдох в сторону рамки, где установлен специальный детектор. Программа сделает анализ и определит, есть пары алкоголя в выдохе человека или нет.

Сообщается, что тестер может провести анализ за секунду. Поэтому долго сотрудники задерживаться в рамках не будут. Но турникет им откроется только после получения результатов. Процедуру будут обязаны проходить все работники, обслуживающие контролируемую зону аэропорта.

СМИ пишут, что оборудование для экспресс-теста на алкоголь обошлось «Домодедово» в 34 миллиона рублей. Решение о его покупке было принято в конце прошлого года.