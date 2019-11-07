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В российских аэропортах появятся «работники»-дроны

Они будут проверять навигационные системы
В 2021 году в российских аэропортах могут появиться технологические дроны. Они будут заниматься проверкой аэронавигационного оборудования.

Об этом журналистам рассказал соруководитель рабочей группы «Аэронет». По его словам, беспилотники будут летать как по территории аэропортов, так и в окрестностях. Стоит отметить, что на сегодняшний день полёты дронов рядом с российскими аэропортами запрещены.

Однако некоторые компании-разработчики беспилотников могут получить разрешение. В частности первой такой компанией может стать «Курсир». Её разработка должна будет летать в зоне действия аэронавигационного оборудования аэропорта и проверять качество его работы. Сейчас такие задачи решают при помощи пилотируемых самолётов-лабораторий.

Сообщается, что беспилотник сможет летать на расстояние до 10 км от аэропорта и отслеживать там работу маяков на аэродроме. В будущем дальность могут увеличить до 50 км.