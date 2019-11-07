В российских аэропортах появятся «работники»-дроны

Об этом журналистам рассказал соруководитель рабочей группы «Аэронет». По его словам, беспилотники будут летать как по территории аэропортов, так и в окрестностях. Стоит отметить, что на сегодняшний день полёты дронов рядом с российскими аэропортами запрещены.

Однако некоторые компании-разработчики беспилотников могут получить разрешение. В частности первой такой компанией может стать «Курсир». Её разработка должна будет летать в зоне действия аэронавигационного оборудования аэропорта и проверять качество его работы. Сейчас такие задачи решают при помощи пилотируемых самолётов-лабораторий.

Сообщается, что беспилотник сможет летать на расстояние до 10 км от аэропорта и отслеживать там работу маяков на аэродроме. В будущем дальность могут увеличить до 50 км.