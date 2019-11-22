В российских аптеках появятся онлайн-консультации врачей

Новость журналистам сообщила пресс-служба Сбербанка, так как DocDoc входит в экосистему организации.

Услугами телемедицины можно будет воспользоваться в сети аптек «Вита экспресс», применив специальный промокод. Посетители смогут получать консультации терапевта, педиатра и одного узкопрофильного врача в месяц.

Сообщается, что аптеки «Вита экспресс» работают в 2000 российских городах. Они получили 240 000 промокодов в рамках проекта.

Сбербанку принадлежит 80% DocDoc, оставшиеся 20% находятся в собственности основателя и гендиректора сервиса. DocDoc также позволяет россиянам выбирать врачей на основе отзывов пациентов. Через сервис можно и записаться к выбранному специалисту.