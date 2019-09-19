В российских больницах начали выдавать талоны «просто спросить» для электронной очереди

Об этом рассказывает «РИА Новости», ссылаясь на областной Минздрав. Сообщается, что нововведение вообще-то появилось в поликлинике ещё две недели назад. И стало популярным. По информации министерства, опцией уже воспользовались более 500 посетителей.

Талон «просто спросить» направляет людей к окну старшего регистратора. В больнице посчитали, что именно там люди могут получить ответы на самые распространённые вопросы. Такие, например: «как получить направление в областную больницу, как попасть на прием к специалисту, где сделать прививку, когда принимает тот или иной специалист».

Минздрав утверждает, что опция «просто спросить» есть не только в Калининградской области, но и в других регионах.