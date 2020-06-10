В российских истребителях появился голосовой помощник «Рита»

Об этом пишет телеканал «Звезда», ссылаясь на лётчика-испытателя самолётостроительной корпорации «МиГ» Дмитрия Селиванова. Он рассказал, что в МиГ-35 есть помощник «Рита», который приятным и спокойным женским голосом разговаривает с пилотом. Ассистент способен помочь в нештатных ситуациях, «даже если пожар в двигателе случается».

Отмечается, что «Рита» «не всегда болтает, а подсказывает, только если самолёт подходит к каким-то ограничениям. При боевом применении тоже есть подсказки».

Стоит отметить, что МиГ-35 — истребитель поколения «4++», то есть его характеристики приближены к самолётам пятого поколения.