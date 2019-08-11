В российских колледжах перестанут обучать сборщиков электронной техники и радиооператоров

Как объяснила министр, одни профессии из перечня «устарели содержательно», вторые исчезают, а третьи изменились так, что получить необходимые навыки можно на коротких курсах. В список таких специальностей входят, например, изготовитель эмалированной посуды, сушильщик в бумажном производстве, ткач, вышивальщица, сборщик изделий электронной техники, радиооператор.

В ближайшем будущем в колледжах и техникумах появятся такие направления подготовки, как «техническое обслуживание и ремонт биотехнических медицинских аппаратов и систем», «аддитивные технологии», «мехатроника и мобильная робототехника», «графический дизайн» и «техническая эксплуатация и обслуживание роботизированного производства».