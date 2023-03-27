В российских онлайн-кинотеатрах появилось больше азиатского кино

Так, в апреле в репертуаре сети кинотеатров «Каро» появится китайский фильм «Блуждающая земля-2», а также корейские «Возвращение в Сеул», «Ночная сова» и «Призрак у озера». Лидерами проката в сети стали южнокорейские фильмы «Чрезвычайная ситуация», «Корабль в Пусан» и «Решение уйти». Китайский фильм «Побег из космоса», японский «Сядь за руль моей машины», ретроспективные показы анимации «Дитя погоды», «Красавица и дракон» также пользуются популярностью.

Тенденция расширения контента из Юго-Восточной Азии заметна и на онлайн-платформах. Например, Start («МегаФон») сообщил, что располагает несколькими корейскими хитами. Это, например, «История девятихвостого лиса», «Дьявольский судья», «Воспоминания из будущего», в ближайшее время выходит фильм «Помнить».

Напомним, что многие западные правообладатели изъяли свои продукты из российского проката.