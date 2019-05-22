В российских школах обнаружили несправедливость по отношению к девочкам

65,7 баллов для мальчиков против 69,1 балла для девочек. Это решение директор гимназии обосновала попыткой достичь гендерного баланса. По её словам, девочки более прилежные, поэтому получить высокие оценки им проще. Мальчики же не так прилежны, и их баллы оказываются ниже. Зато потом, когда они вырастают, то становятся лидерами. «Кто управляет страной?» — так подытоживает свои рассуждения директор.

Набор в гимназию №4 осуществляется по итогам обучения в подготовительной школе. Действительно, список поступивших показал, что только у шести мальчиков проходной балл оказался выше, чем 69,1.