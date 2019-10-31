В российских школах расписание уроков начали заменять QR-кодами

Фотографией нововведения поделился пользователь Facebook. По снимку видно, что на листках бумаги отпечатаны QR-коды, и над каждым из них, судя по всему, подписан номер класса.

В комментариях другие пользователи отметили, что у школьников могут возникнуть проблемы, если вдруг разрядится телефон. Некоторые похвалили школу за прогрессивность.

Напомним, летом спикер верхней палаты парламента России заявила, что школьникам стоит запретить носить с собой телефоны в учебные заведения. Основная проблема в том, что смартфон — довольно дорогая вещь, а хранить в школе его негде. Кроме того, гаджеты отвлекают детей от занятий.

Для оформления использовано фото Роман Мачинский