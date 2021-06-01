Журналисты пишут, что система будет внедрена в 2021 году. Она будет следить за безопасностью в школе, питанием детей, а также сможет контролировать состояние инфраструктуры учебного заведения.

Умные камеры системы смогут распознавать нежелательное поведение детей, например бег по коридору или катание по перилам. Тогда в систему поступит сигнал, и учитель сможет пойти и разобраться с ситуацией.

Также разработка способна определять психоэмоциональное состояние ребёнка. Для этого применяется нейронная сеть. Если будет зафиксировано, что у ученика третий день подряд плохое настроение, школьный психолог и учитель получат уведомления.

Отмечается, что система готова к эксплуатации, нужно только её смонтировать и подключить. Ранее её уже начали использовать в Обнинске в лицее «Держава».