В российских супермаркетах введут оплату товаров со смартфонов без NFC

Сообщается, что операцию провели на кассе самообслуживания, которую разработала сама X5 Retail Group. Переводы через СБП практически мгновенные. Используется для них динамический QR-код, в котором уже «зашиты» все данные. Таким образом покупателю не придётся использовать NFC на своём телефоне для стандартной оплаты через терминал.

Как объяснила представительница Х5 Retail Group, главное для компании — сделать покупки в магазинах быстрыми и удобными, снизив их стоимость, в первую очередь, для себя.

Теперь Х5 Retail Group планирует развернуть масштабное тестирование технологии в 2020 году, проанализировать всё и принять решение о сроках запуска услуги в магазинах.