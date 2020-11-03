В российских сёлах проведут интернет на скорости до 1 Гбит/с

Как сказано в пресс-релизе «ЭР-Телекома», за десять месяцев 2020 года компания проложила более 6700 километров волоконно-оптических линий связи и организовала точки радиодоступа к 301 населённому пункту.

В некоторых поселениях «ЭР-Телеком» стала первым оператором широкополосного доступа в интернет. Его скорость равна той, что доступна жителям крупных городов — до 1 Гбит/с.

В 2021 году компания планирует продолжить подключать частный сектор, небольшие, удалённые населённые пункты и сельские территории к интернету. «ЭР-Телеком» намерен обеспечить сетью ещё 550 000 домохозяйств.