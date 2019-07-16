В российских такси решили продавать еду

Уже 100 автомобилей класса комфорт оборудовали контейнерами RideBar в тестовом режиме. В них продаётся продукция Mars и PepsiCo: напитки, жевательные резинки, чипсы, шоколад и снеки. Чтобы купить это, нужно ввести номер товара на сайте RideBar или отсканировать QR-код. Покупка оплачивается онлайн. Сообщается, что продукты в такси будут продаваться по таким же ценам, как в супермаркетах.

Так «Ситимобил» рассчитывает увеличить лояльность клиентов и дать водителям дополнительную возможность заработка. С каждой покупки они смогут получать от 25 до 70% в зависимости от стоимости товара.

Как пишет TJournal, «Яндекс.Такси» счёл такой сервис излишним.

Для оформления использовано фото «Ситимобил».