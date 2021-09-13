В российских учебниках нашли ссылку на порносайт

Родитель одного из учеников обратился в редакцию «Фонтанки». Журналисты встретились с ним и проверили ссылку. Они попали на сайт под названием «Лучший телефонный номер для куколд-секса». Отмечается, что это очень старый сайт, одностраничник. Однако домен ему кто-то оплачивает. На сайте нашлись «три неприличных фото», порнорассказ и ролик, где мужчина и женщина танцуют сальсу. Как удалось выяснить, в прошлом этот сайт был посвящён некой «Национальной спортивной конференции геев».