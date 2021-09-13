Наука и технологии
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В российских учебниках нашли ссылку на порносайт«Половое воспитание» по-русски
СМИ рассказали, что родители обнаружили в учебнике английского языка ссылку на порносайт. Она очень мелко напечатана под одной из картинок.
Родитель одного из учеников обратился в редакцию «Фонтанки». Журналисты встретились с ним и проверили ссылку. Они попали на сайт под названием «Лучший телефонный номер для куколд-секса». Отмечается, что это очень старый сайт, одностраничник. Однако домен ему кто-то оплачивает. На сайте нашлись «три неприличных фото», порнорассказ и ролик, где мужчина и женщина танцуют сальсу. Как удалось выяснить, в прошлом этот сайт был посвящён некой «Национальной спортивной конференции геев».
«Фонтанка»
Отмечается, что дети узнали про эту ссылку от друзей или из TikTok. Речь идёт об учебнике Spotlight. Скорее всего, издательство «Просвещение» в какой-то момент увидело ссылку и убрало её — крамольных надписей нет в электронной версии учебника от 2022 года.