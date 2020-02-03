В сюжете телеканала сообщается, что в новом здании разместят 400 человек. Из «умных» элементов журналисты озвучили автоматическую систему поддержания оптимального режима температуры и влажности. Кроме того, на каждом этаже казармы размещены автоматические стиральные машины. Пожарная и охранная сигнализации управляются теперь с пульта дежурного. Конкретного описания работы автоматизированных систем канал не приводит. Поэтому в то, что в российской армии появились «умные» казармы приходится верить на слово.

«Звезда» также отметила, что обустройство армейского быта — один из приоритетов работы российского военного ведомства, а современные военные городки сейчас строятся по всей стране.