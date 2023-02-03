Наука и технологии
20:23, 03 февраля 2023
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В российской психбольнице незаконно добывали криптовалюту

Под Иркутском

На чердаке психбольницы в Иркутской области обнаружили две майнинговые фермы. В регионе недорогая электроэнергия, поэтому ситуацией решили воспользоваться.

В российской психбольнице незаконно добывали криптовалюту

Фото: Unsplash

Майнинговое оборудование обнаружили во время проверки противопожарной безопасности. Всего на чердаке было 13 устройств, подключенных к электросетям больницы. Полиция изъяла оборудование. В прокуратуре отметили, что добыча криптовалюты создавала риск возникновения аварийной ситуации и причинения вреда пациентам.

В РБК отметили, что многие жители Иркутской области занимаются майнингом там, где электросети не приспособленных к повышенным нагрузкам. Из-за этого могут происходить перегрузки и аварии.

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