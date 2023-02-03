В российской психбольнице незаконно добывали криптовалюту

Майнинговое оборудование обнаружили во время проверки противопожарной безопасности. Всего на чердаке было 13 устройств, подключенных к электросетям больницы. Полиция изъяла оборудование. В прокуратуре отметили, что добыча криптовалюты создавала риск возникновения аварийной ситуации и причинения вреда пациентам.

В РБК отметили, что многие жители Иркутской области занимаются майнингом там, где электросети не приспособленных к повышенным нагрузкам. Из-за этого могут происходить перегрузки и аварии.