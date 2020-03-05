В российской соцсети появилась отдельная лента с постами о коронавирусе

Кажется, что от информации про коронавирус сбежать некуда. Особенной проблемой становится ложная информация. Судя по всему, тематическая лента в «Одноклассниках» была запущена, чтобы бороться с такой дезинформацией. В списке источников для неё находятся Минздрав России и верифицированные группы.

Новый раздел можно найти в «Рекомендациях». Представители соцсети утверждают, что ленту формирует специальный алгоритм. Он автоматически определяет посты по теме COVID-19 (название китайского коронавируса).

Напомним, в России к сегодняшнему дню зафиксированы только четыре случая заражения вирусом. Они все касаются граждан, приехавших из-за рубежа.