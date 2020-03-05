Наука и технологии
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В российской соцсети появилась отдельная лента с постами о коронавирусе
Только от проверенных источников
В российской соцсети «Одноклассники» появилась отдельная лента с постами о коронавирусе. В неё попадают только сообщения от проверенных источников.
Кажется, что от информации про коронавирус сбежать некуда. Особенной проблемой становится ложная информация. Судя по всему, тематическая лента в «Одноклассниках» была запущена, чтобы бороться с такой дезинформацией. В списке источников для неё находятся Минздрав России и верифицированные группы.
Новый раздел можно найти в «Рекомендациях». Представители соцсети утверждают, что ленту формирует специальный алгоритм. Он автоматически определяет посты по теме COVID-19 (название китайского коронавируса).
Напомним, в России к сегодняшнему дню зафиксированы только четыре случая заражения вирусом. Они все касаются граждан, приехавших из-за рубежа.