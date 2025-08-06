В российской «Спутникс» рассказали о плюсах отечественных спутниках

«Спутникс» создаёт компактные спутники весом от 2 до 200 кг. Внутри них размещаются сложные технические системы. Производство 1 кг такой техники обходится в $ 5−10 тыс. Главные плюсы малых спутников — низкая стоимость запуска и возможность запускать сразу много аппаратов. Их запускают с помощью ракет «Союз» и «Ангара», срок службы — 3−5 лет.

Компания разработала универсальные платформы, на базе которых быстро собираются спутники с разными задачами: наблюдение за лесами, сельским хозяйством, климатом и городами.

Одна из уникальных функций — морской мониторинг. С помощью спутников можно в реальном времени следить за движением судов по всему миру: видеть их тип, маршрут, порт приписки и даже примерный улов. Это помогает следить за безопасностью на море и нарушениями границ.