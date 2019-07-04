В российском аэропорту начали сканировать лица пассажирам

Пока система работает только в бизнес-зале в зоне вылета внутренних рейсов. Распознавание произойдёт, только если в базе данных S7 есть фотография клиента. Чтобы её предоставить, нужно подойти на стойки регистрации S7 Airlines 104, 105 или 106. Там сотрудник обязан принять согласие на обработку данных и сделать фото пассажира.

Затем клиент может проходить в бизнес-зал S7 Airlines, не доставая посадочный талон. Идентификация произойдёт при помощи камер, установленных на входе. В зале также есть камеры. С их помощью сотрудники авиакомпании отслеживают, кому из пассажиров стоит напомнить о том, чтобы он проходил на посадку.

Согласно пресс-релизу, S7 Airlines использует технологию Luna platform, разработанную компанией VisionLabs. Эта же компания поставляет решения по распознаванию лица российским банкам.