В российском AliExpress стартовали продажи виртуальной одежды

Маркетплейс представил первую виртуальную коллекцию Roono, которая была создана дизйнером Алионой Пол. Коллекция будет продаваться на AliExpress в ограниченном количестве. Все четыре образа можно найти на платформе в Malivar Store. Примерить одежду можно виртуально. А вот заплатить придётся настоящие деньги. Три модели стоят по 3999 рублей, а четвёртая — 4999 рублей. Зачем это нужно? Чтобы улучшить свою фотографию, например.

Авторы проекта считают, что рынок к такой одежде готов. «Молодое поколение уже давно покупает цифровые скины в компьютерных играх на миллиарды долларов», — отмечают в Malivar Store.