Как пишет издание «Известия», управление по ИИ появится в Минобороны до 1 декабря 2021 года. Поэтому со следующего года в ведомстве «начнёт функционировать отдельно заказчик по тематике искусственного интеллекта».

О том, что Минобороны хочет создать специальное управление стало известно ещё в апреле. Тогда же первый заместитель председателя коллегии Военно-промышленной комиссии Андрей Ельчанинов и член коллегии Военно-промышленной комиссии Сергей Смирнов посетили конструкторское бюро компании «Сухой». Во время заседания рассмотрели внедрение ИИ в системы с беспилотниками и т.д.