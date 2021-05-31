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В российском Минобороны появится управление по искусственному интеллектуБоевые роботы с ИИ у нас уже есть
Министерство обороны России создаст управление по искусственному интеллекту (ИИ). Недавно глава ведомства Сергей Шойгу заявил, что в стране уже есть боевые роботы с этой технологией.
Как пишет издание «Известия», управление по ИИ появится в Минобороны до 1 декабря 2021 года. Поэтому со следующего года в ведомстве «начнёт функционировать отдельно заказчик по тематике искусственного интеллекта».
О том, что Минобороны хочет создать специальное управление стало известно ещё в апреле. Тогда же первый заместитель председателя коллегии Военно-промышленной комиссии Андрей Ельчанинов и член коллегии Военно-промышленной комиссии Сергей Смирнов посетили конструкторское бюро компании «Сухой». Во время заседания рассмотрели внедрение ИИ в системы с беспилотниками и т.д.