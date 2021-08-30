В российском модуле МКС нашли новые трещины

Об этом рассказал генеральный конструктор РКК «Энергия», руководитель полёта российского сегмента МКС Владимир Соловьёв. Трещины находятся в первом и самом старом модуле станции — «Заря». По мнению Соловьёва, трещины со временем будут только расползаться.

Ранее, в марте, замглавы Центра лётной эксплуатации космических аппаратов и средств выведения РКК «Энергия» Юрий Гидзенко рассказал, что идёт ликвидация трещины длиной 22 мм и шириной 0,1 мм в российском модуле «Звезда». Российский космонавт Сергей Рыжиков замазал эти отверстия специальным герметиком и закрыл фторопластовой пленкой.

Из-за негерметичности медленно падает давление воздуха на станции.