В российском приложении AliExpress появился топ товаров с гарантией доставки в срок

Новый раздел с топ-товарами можно будет найти на главной странице и в поисковых фильтрах приложения. Там можно будет найти более 2 млн вещей. Список будет пополняться. Все эти товары имеют высокий рейтинг и большое количество заказов.

В октябре на них будет распространяться гарантия доставки в срок, который указан в карточке товара. Если доставка задержится, пользователь получит баллы на счёт в приложении, равные стоимости товара. Их можно потратить на другие заказы. Также в октябре будет работать двойной кешбэк на товары из нового раздела.