В Российском технологическом университете появился зачёт по «боевым мемам»

Студенты и их родственники возмущены происходящим. По их словам, теоретическую основу для подготовки преподаватель выслал накануне зачёта. В его презентации присутствуют понятия «духовная война», «пси-вирусы» и прочее. Эта «теория» предназначена для студентов Института комплексной безопасности и специального приборостроения, который должен готовить специалистов в «области обеспечения информационной безопасности».

Студенты рассказали, что автор курса называл соцсети оружием, нацеленным на деструктив в России. Вопросы журналистов, которые связались с ними, преподаватель считает актом «информационной войны». Свои лекции он называет содержательными и достоверными и апеллирует к официальной позиции руководства страны. «Понятие „гибридной войны“ введено министром обороны Шойгу... Вы что-то имеете против высказывания нашего руководства?», — говорит преподаватель.