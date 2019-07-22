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В российскую колбасу добавят части саранчи

Сделают пищевую добавку на основе хитина
Биотехнологи из петербургского Университета ИТМО начали разработку пищевой добавки на основе хитина. Его они получают из панциря саранчи. Данной добавкой можно будет обогащать колбасу, полуфабрикаты, молочные продукты и хлебобулочные изделия.

Сейчас для этих целей используются порошковые концентраты из отходов мясного производства (шкур, рогов и копыт). Зачем это вообще нужно? Дело в том, что полуфабрикаты не имеют достаточного количества белка. А он необходим для поддержания нормального функционирования человеческого организма.

По словам учёных, необходимость в создании таких добавок обусловлена угрозой катастрофической нехватки животного белка. При этом содержание протеинов в панцире саранчи колеблется от 13 до 77% от сухой массы. Поэтому применение насекомых в пищевой промышленности будет эффективным. Кроме того, разведение саранчи требует меньших затрат, чем, например, разведение коров.

После того, как исследователи завершат разработку добавки, и как только она пройдёт все исследования Роспотребнадзора и Минздрава, «порошок из саранчи» смогут использовать для обогащения продуктов.

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