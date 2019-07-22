В российскую колбасу добавят части саранчи

Сейчас для этих целей используются порошковые концентраты из отходов мясного производства (шкур, рогов и копыт). Зачем это вообще нужно? Дело в том, что полуфабрикаты не имеют достаточного количества белка. А он необходим для поддержания нормального функционирования человеческого организма.

По словам учёных, необходимость в создании таких добавок обусловлена угрозой катастрофической нехватки животного белка. При этом содержание протеинов в панцире саранчи колеблется от 13 до 77% от сухой массы. Поэтому применение насекомых в пищевой промышленности будет эффективным. Кроме того, разведение саранчи требует меньших затрат, чем, например, разведение коров.

После того, как исследователи завершат разработку добавки, и как только она пройдёт все исследования Роспотребнадзора и Минздрава, «порошок из саранчи» смогут использовать для обогащения продуктов.